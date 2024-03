EQS-News: STEMMER IMAGING AG / Schlagwort(e): Ankauf/Expansion

Puchheim, 28. März 2024 STEMMER IMAGING tritt mit der Akquisition der Phase 1 Technology Corp. in den nordamerikanischen Markt ein Puchheim, 28. März 2024 - Im Rahmen ihrer strategischen Expansionsbestrebungen hat die STEMMER IMAGING AG (ISIN DE000A2G9MZ9 / WKN A2G9MZ ) eine Vereinbarung zum Erwerb von 100 % der Anteile an der Phase 1 Technology, New York, USA unterzeichnet. Phase 1 Technology ist ein führender, auf Bildverarbeitung spezialisierter Distributor mit Fokus auf den nordamerikanischen Markt. Der Vollzug der Akquisition wird im zweiten Quartal 2024 erwartet. Nachdem STEMMER IMAGING bereits außerhalb Europas in Mexiko und Lateinamerika aktiv ist, nimmt das Unternehmen mit diesem Schritt nunmehr den nordamerikanischen Markt ins Visier. Die Gesellschaft erfüllt damit die Nachfrage bedeutender Bestandskunden nach einer physischen Präsenz in den USA. Gleichzeitig setzt die Gesellschaft auf überdurchschnittliche Wachstumsperspektiven für ihr Mehrwertangebot im Bereich industrieller und nicht-industrieller Anwendungsbereiche. STEMMER IMAGING betrachtet Phase 1 Technology als zielorientierte Plattform-Investition für den Ausbau von Bestandskunden und das Gewinnen von Neukunden. Arne Dehn, CEO der STEMMER IMAGING AG, kommentiert: "Wir sehen unseren jetzigen Eintritt in den nordamerikanischen Markt zum genau richtigen Zeitpunkt, da die zunehmende regionale Fragmentierung der globalen Wirtschaft enorme Möglichkeiten schafft. Um die Chancen dieser Entwicklung zu nutzen, freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit dem erfahrenen Team rund um Rusty Ponce de Leon." Der Gründer und Präsident von Phase 1 Technology und ehemaliger Vorsitzender der Association for Advanced Automation Rusty Ponce de Leon erläutert: "Ich freue mich persönlich sehr darüber, dass wir als Phase 1 Technology nun die Plattform sind, um aktiv den schon lange als sinnvoll erachteten Konsolidierungsprozess im nordamerikanischen Vision-Markt voranzutreiben. Wir sind überzeugt von dem Systemhaus-Konzept von STEMMER IMAGING als innovatives Mehrwert-Angebot und sehen darin eine ausgezeichnete Grundlage für unsere Kunden und Lieferanten, um gemeinsame Erfolge zu erzielen."

Über STEMMER IMAGING

STEMMER IMAGING ist das führende internationale Systemhaus für Bildverarbeitungstechnologie. Vor dem Hintergrund allumfassender Expertise liefert STEMMER IMAGING das gesamte Leistungsspektrum für Bildverarbeitung - von wertsteigernden Services über die Entwicklung von Subsystemen bis hin zu eigenen Produkten, auf der Grundlage eines umfangreichen Handelssortiments.

