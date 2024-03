EQS-News: Westwing Group SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Westwing beendete 2023 mit anhaltend profitablem Wachstum in Q4 und startet erfolgreich in das Jahr 2024. Die Umsatz-Prognose bleibt zurückhaltend. Im vierten Quartal 2023 ist Westwing trotz eines herausfordernden Marktumfeldes weitergewachsen (GMV um 4%, Umsatz um 2%) und erzielte im Geschäftsjahr 2023 ein GMV in Höhe von EUR 481 Mio. bzw. einen Umsatz von EUR 429 Mio., letzterer somit in der oberen Hälfte der Prognose.

Mit einem bereinigten EBITDA von EUR 18 Mio. im Jahr 2023 liegt Westwing auch bei der Profitabilität in der oberen Hälfte der aktualisierten und erhöhten Prognose.

Die Verbesserung der Profitabilität und des Nettoumlaufvermögens führten in 2023 zu einem Free Cashflow von EUR 30 Mio. und einer starken Netto-Cash-Position von EUR 82 Mio. zum Ende des Geschäftsjahres 2023.

Das positive bereinigte EBITDA wurde durch einen Anstieg des Anteils der margenstarken Westwing Collection unterstützt, der im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr um 6 Prozentpunkte auf 47% des Konzern-GMV zulegte.

Der Fokus des Managements liegt in 2024 auf der Transformation hin zu einer weniger komplexen, skalierbaren Plattform und dem Start von Initiativen, die zur zukünftigen Skalierung des Geschäfts beitragen.

Westwing verzeichnete einen guten Jahresauftakt mit einem GMV-Wachstum von 6% im laufenden Quartal. Aufgrund des anhaltend herausfordernden Marktumfeldes und Umsatzrisiken in Italien und Spanien ist die Umsatz-Prognose für 2024 dennoch zurückhaltend.

Prognose für das Geschäftsjahr 2024: Umsatz von EUR 415 Mio. bis EUR 445 Mio. (-3% bis +4% Wachstum gegenüber Vorjahr) und ein bereinigtes EBITDA von EUR 14 Mio. bis EUR 24 Mio. (+3% bis +5% bereinigte EBITDA-Marge). München, 28. März 2024 // Westwing Group SE ("Westwing" oder "das Unternehmen"), Europas Nr. 1 im Beautiful Living E-Commerce, gibt die geprüften Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2023 sowie die Ergebnisse für das vierte Quartal 2023 bekannt. Westwing beendete das Jahr 2023 mit einem guten vierten Quartal und erfüllte seine Versprechen: ein positives bereinigtes EBITDA für das Geschäftsjahr sowie die Rückkehr zu Umsatzwachstum gegen Ende des Jahres. Im vierten Quartal 2023 erzielte Westwing ein profitables Wachstum mit einem Umsatz von EUR 131 Mio., ein Anstieg von 2% gegenüber dem Vorjahr (Q4 2022: EUR 128 Mio.), und einer bereinigten EBITDA-Marge von 4,5% (EUR 6 Mio.). Das Bruttowarenvolumen (GMV) des Konzerns stieg im vierten Quartal 2023 um 4% im Vergleich zum Vorjahr. Dieses Wachstum basiert auf dem um 4% gegenüber Vorjahr gestiegenen durchschnittlichen GMV pro aktivem Kunden. Darüber hinaus konnte Westwing die Anzahl der aktiven Kunden zum zweiten Mal in Folge gegenüber dem Vorquartal leicht auf 1,3 Millionen steigern. Die Rückkehr zu Wachstum im Jahr 2023 trotz des herausfordernden makroökonomischen Umfeldes stellt einen Turnaround für das Unternehmen dar und zeigt das Potenzial seines Geschäftsmodells. Im Jahr 2023 erzielte das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von EUR 429 Mio., der nur geringfügig unter dem Niveau des Vorjahres liegt (2022: EUR 431 Mio.). Da die Kernmärkte von Westwing im Jahr 2023 einen deutlichen Rückgang der Verbrauchernachfrage im Bereich Home & Living verzeichneten, konnte das Unternehmen damit Marktanteile gewinnen. In Bezug auf den Ertrag konnte Westwing im Geschäftsjahr 2023 ein bereinigtes EBITDA von EUR 18 Mio. (2022: EUR -4 Mio.) erzielen, was einer bereinigten EBITDA-Marge von 4,1% entspricht. Westwing erzielte ein positives bereinigtes EBITDA in jedem einzelnen Quartal des Jahres 2023, was im Geschäftsjahr zu einem bereinigten EBITDA in der oberen Hälfte der aktualisierten und erhöhten Prognose für das Jahr 2023 führte (aktualisierte Prognose für 2023: Bereinigtes EBITDA von EUR 13 Mio. bis EUR 19 Mio.). Einen wesentlichen Beitrag hierzu leisteten die vollständige Umsetzung der in 2022 angekündigten Kosteneinsparungen sowie die verbesserten Margen. Dies ermöglichte es Westwing gleichzeitig in seine Markenbekanntheit zu investieren. Die starken Verbesserungen des bereinigten EBITDA und des Nettoumlaufvermögens führten zu einem positiven Free Cashflow von EUR 30 Mio. im Jahr 2023, was einem Anstieg um

EUR 48 Mio. gegenüber 2022 entspricht. Die Netto-Cash-Position betrug EUR 82 Mio. zum Jahresende 2023. Die finanziellen Verbesserungen wurden durch deutliche Fortschritte bei allen strategischen Initiativen erzielt. Die margenstarke Westwing Collection setzte ihren Aufwärtstrend fort und erreichte im Jahr 2023 ein Allzeithoch von 47% des Konzern-GMV, eine Steigerung um 6 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr (2022: 41%). Damit ist Westwing auf gutem Weg, das strategische Ziel eines Anteils von 50%+ der Westwing Collection am Konzern-GMV zu erreichen. Darüber hinaus hat das Unternehmen das "OneWestwing" Geschäftsmodell erfolgreich in allen Ländern eingeführt und damit das permanente Shop-Angebot und die Club Sales auf einer Webseite und einer App zusammengeführt. Zusätzlich verbesserte Westwing sein Marketing mit der Einführung der aufgefrischten Premium Corporate Identity, Investitionen in die Markenbekanntheit mit der Kampagne "Westwing - Live Beautiful", sowie der Optimierung des ganzheitlichen Marketingansatzes. Im Bereich der Nachhaltigkeit wurden Westwings "Science Based Targets" offiziell von der Science Based Targets initiative (SBTi) bestätigt. Dies ist eine wichtige offizielle Anerkennung des Engagements von Westwing, sich für nachhaltiges Handeln einzusetzen und positive Veränderungen in der Branche zur Reduktion von Treibhausgasemissionen voranzutreiben. Weitere Einzelheiten über Westwings Ambitionen und Erfolge werden in Westwings Nachhaltigkeitsbericht vorgestellt, der am 4. April 2024 veröffentlicht wird. Nach dem erfolgreichen Abschluss des Turnarounds im Jahr 2023 wird sich Westwing in 2024 darauf konzentrieren, den Großteil der Transformation zu einer skalierbaren Plattform abzuschließen, während gleichzeitig an Wachstumshebel zur effizienten Skalierung gearbeitet wird. Die Transformation umfasst die bereits begonnene Migration von einem proprietären Technologie-System zu einer Software-as-a-Service (SaaS)-basierten Plattform, die Konsolidierung von lokalen Logistikzentren in Italien, Polen und Spanien im europäischen Logistikzentrum in Polen, sowie die Umstellung auf ein weitestgehend einheitliches Produktangebot in Italien und Spanien, welches mit der Reorganisation lokaler Geschäftsfunktionen in diesen beiden Ländern in Zusammenhang steht. Die Umstellung des Produktangebots wird in Italien und Spanien voraussichtlich zu vorübergehenden Umsatzeinbußen führen. Neben dieser Transformation wird sich Westwing in allen Kanälen auf die Stärkung der Markenpositionierung im Premiumbereich konzentrieren und weiter in die Marke und das Kundenerlebnis investieren. Anfang März 2024 eröffnete das Unternehmen bereits seinen zweiten Store, der zum ersten Mal als "Store-in-Store" umgesetzt wurde. Dieser befindet sich im Breuninger Fashion & Lifestyle Flagshipstore in Stuttgart. Mit der in 2024 geplanten Einführung des Online-Angebots von Westwing in Portugal wird das Unternehmen darüber hinaus die geografische Expansion in Europa initiieren. "Wir freuen uns, dass das Jahr 2023 für Westwing einen Turnaround bedeutet. Wir haben unser Geschäftsmodell unter Beweis gestellt und in der zweiten Jahreshälfte trotz schwieriger Marktbedingungen ein profitables Wachstum erzielt", sagt Dr. Andreas Hoerning, CEO von Westwing. "Ich bin sehr stolz auf die Ausdauer, das Engagement und den unermüdlichen Einsatz des Teams im vergangenen Jahr. Wir sind auf einem guten Weg, Europas führende Premium One-Stop Destination für Home & Living zu werden. Ich freue mich auf die großartigen Möglichkeiten, die vor uns liegen." Ausblick 2024 Trotz eines guten Jahresauftaktes in 2024 mit einem GMV-Wachstum von 6% im laufenden Quartal, rechnet Westwing derzeit nicht mit einer Erholung der Verbrauchernachfrage und somit erneut mit einem herausfordernden und von hoher Unsicherheit geprägten Marktumfeld. Zusätzlich erwartet Westwing Umsatzrisiken in Verbindung mit der Umstellung auf ein weitestgehend vereinheitlichtes Produktangebot in Italien und Spanien im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich des Konzern-Umsatzes für das Jahr 2024. Daher prognostiziert Westwing für das Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz zwischen EUR 415 Mio. und

EUR 445 Mio. mit einer Wachstumsrate von -3% bis +4% gegenüber dem Vorjahr. Westwing prognostiziert ein bereinigtes EBITDA zwischen EUR 14 Mio. und EUR 24 Mio. bei einer bereinigten EBITDA-Marge im Bereich von +3% bis +5%. Webcast und Telefonkonferenz Die Telefonkonferenz von Westwing für das Geschäftsjahr 2023 wird am 28. März 2024 ab 10:00 Uhr (MESZ) per Live-Stream auf der Investor-Relations-Website des Unternehmens https://ir.westwing.com übertragen. Die Aufzeichnung des Livestreams wird auf der Website verfügbar sein. Die ordentliche Hauptversammlung der Westwing Group SE wird am 19. Juni 2024 stattfinden. Weitere Informationen finden Sie auf der Investor-Relations-Website von Westwing unter https://ir.westwing.com . Weitere Leistungsindikatoren FY 2023 FY 2022 Delta

23 vs. 22 Q4 2023 Q4 2022 Delta

23 vs. 22 Anteil Westwing Collection (in %) 47% 41% +6%P 47% 44% +3%P Bruttowarenvolumen

(GMV) (in EUR Mio.) 481 481 +0% 147 142 +4% Bestellungen, insgesamt (in

Tausend) 2.851 3.128 -9% 939 951 -1% Durchschnittlicher Warenkorb

(in EUR) 169 154 +10% 157 149 +5% Aktive Kunden (in Tausend) 1.275 1.320 -3% 1.275 1.320 -3% Anzahl der Bestellungen pro aktivem Kunden in den letzten 12 Monaten 2,2 2,4 -6% 2,2 2,4 -6% Durchschnittliches GMV pro aktivem Kunden in den letzten 12 Monaten (in EUR) 377 364 +4% 377 364 +4% Anteil der Site-Visits über mobile

Endgeräte

80% 80% 0%P 82% 80% +2%P

Über Westwing Westwing ist Europas Nr.1 im Beautiful Living e-Commerce mit einem Umsatz von 429 Millionen Euro im Jahr 2023 in 11 Ländern. Die Premium One-Stop Destination für Designliebhaber bietet ein einzigartiges Markenerlebnis mit einem kuratierten Sortiment aus der Westwing Collection und den besten Designmarken. Die integrierte Plattform vereint Shop, Club Sales, Offline-Stores, B2B-Services und Westwing Studio. Das Team besteht aus 1.700 Experten, die zusammen an dem gemeinsamen Ziel arbeiten: "Excite people to create homes that unlock the full beauty of life". Westwing wurde 2011 gegründet, hat seinen Hauptsitz in München und ging im Oktober 2018 an die Frankfurter Börse. Disclimer Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Diese Aussagen basieren auf Annahmen, die zum Zeitpunkt ihrer Abgabe als angemessen erachtet werden und unterliegen wesentlichen Risiken und Unsicherheiten. Sie sollten sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen als Vorhersagen über zukünftige Ereignisse verlassen, und wir übernehmen keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten. Unsere tatsächlichen Ergebnisse können erheblich und nachteilig von den in dieser Pressemitteilung dargelegten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, und zwar aufgrund einer Reihe von Faktoren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Risiken aus makroökonomischen Entwicklungen, externen Betrugsfällen, ineffizienten Prozessen in Fulfillment-Zentren, ungenauen Personal- und Kapazitätsprognosen für Fulfillment-Zentren, gefährlichen Materialien / Produktionsbedingungen in Bezug auf Eigenmarken, mangelnder Innovationsfähigkeit, unzureichender Datensicherheit, mangelnder Marktkenntnis, Streikrisiken und Änderungen des Wettbewerbsniveaus. Kontakt

