Vorläufiges Konzernjahresergebnis in Höhe von TEUR -9.610 (2022: TEUR -7.808) Dillingen / Saar, 28. März 2024 - Die Pyrum Innovations AG ("Pyrum", das "Unternehmen", ISIN: DE000A2G8ZX8) hat heute ihr Trading Update Q4 2023 und die vorläufigen Zahlen für das Gesamtjahr 2023 veröffentlicht. Demnach stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 17 % auf TEUR 1.147 (2022: TEUR 982). Im Fokus des Unternehmens steht aktuell die Verbesserung des Durchsatzes der Agglomerationsanlage zur Weiterverarbeitung des gewonnenen Industrierußes (recovered Carbon Black - rCB) und der neuen Reifenzerkleinerungsanlage. So sollen perspektivisch größere Umsatzsteigerungen erzielt werden. Pascal Klein, CEO der Pyrum Innovations AG: "Das vierte Quartal 2023 und das Gesamtjahr waren hauptsächlich von den Investitionen an unserem Firmensitz in Dillingen/Saar und dem weiteren Aufbau von Personal zur Umsetzung unseres Roll-out-Plans geprägt. Damit schreiten wir wie geplant voran. Im Rahmen der derzeit laufenden vierten Betriebsfahrt haben wir mit der Verstromung des Pyrolysegases zur Energieeigenversorgung unserer Anlage begonnen. Bei unserer zweiten eigenen Anlage in Perl-Besch rechnen wir mit einem Baubeginn im zweiten Halbjahr des laufenden Jahres und mit unseren Partnern kommen wir auch bei der Planung weiterer Anlagen in Europa gut voran." Die aktivierten Eigenleistungen beliefen sich mit plangemäß fortschreitendem Bau der Anlagenerweiterung in Dillingen auf TEUR 11.757 (2022: TEUR 17.810). Der Rückgang entspricht dem mit steigendem Fertigstellungsgrad der Anlagenerweiterung geringeren Materialaufwand, der zur Erstellung der aktivierten Eigenleistungen benötigt wird. Die Gesamtleistung reduzierte sich infolgedessen gegenüber dem Vergleichszeitraum um 32 % auf TEUR 12.934 (2022: TEUR 19.069). Im Geschäftsjahr 2023 erzielte das Unternehmen sonstige betriebliche Erträge in Höhe von TEUR 585 (2022: TEUR 1.318), die im Wesentlichen aus Investitionszuschüssen von TEUR 150 und Forschungszuschüssen in Höhe von TEUR 123 resultierten. In der Vorjahresperiode waren die sonstigen betrieblichen Erträge noch von Forschungszuschüssen für das BlackCycle Projekt dominiert. Das vorläufige Konzernjahresergebnis lag bei TEUR -9.610 (2022: TEUR -7.808). Das Trading Update Q4 2023 der Pyrum Innovations AG steht auf der Website der Gesellschaft unter https://www.pyrum.net/investoren/finanzpublikationen/ zur Verfügung. Die Veröffentlichung der finalen Zahlen und des Geschäftsberichts 2023 ist für den 16. Mai 2024 vorgesehen. Über die Pyrum Innovations AG Die Pyrum Innovations AG ist mit ihrer patentierten Pyrolysetechnologie im attraktiven Recyclingmarkt für Altreifen und diverse Kunststoffe tätig. Pyrums Pyrolyseprozess funktioniert dabei weitgehend energieautark, spart gemäß dem Fraunhofer Institut deutlich mehr CO2-Emissionen ein als die heute üblichen Recyclingverfahren von Altreifen - insbesondere gegenüber der Verbrennung in Zementwerken - und produziert aus den als Inputstoffen genutzten Abfällen neue Rohstoffe wie Pyrolyseöl, Gas und recycelten Industrieruß (recovered Carbon Black - rCB). Somit schließt Pyrum den Wertstoff-Kreislauf und verfolgt ein 100% nachhaltiges Geschäftsmodell. Als Vorreiterin hat die Pyrum Innovations AG bereits 2018 als erstes Unternehmen im Bereich Altreifen-Recycling für das hergestellte Pyrolyseöl die REACH-Registrierung der Europäischen Chemikalienagentur ECHA erhalten. Damit ist das Öl als offizieller Rohstoff anerkannt, der in Produktionsprozessen eingesetzt werden kann. Darüber hinaus hat Pyrum für das Pyrolyseöl und das rCB die ISCC PLUS-Zertifizierung erhalten. Beide Produkte gelten somit als nachhaltig und als erneuerbare Rohstoffe. Zudem hat Pyrum für sein Umweltmanagementsystem die ISO 14001- und für sein Qualitätsmanagement die ISO 9001-Zertifizierung erhalten. Diese Erfolge wurden ebenfalls von internationalen Experten der Reifenindustrie anerkannt. So wurde Pyrum bei den erstmals verliehenen Recircle Awards in der Kategorie Best Tyre Recycling Innovation ausgezeichnet und war bereits dreimal in Folge im Finale des großen Preises des deutschen Mittelstandes. www.pyrum.net Kontakt IR.on AG

Frederic Hilke

Tel: +49 221 9140 970

E-Mail: pyrum@ir-on.com Pyrum Innovations AG

Dieselstraße 8

66763 Dillingen / Saar

E-Mail: presse@pyrum.net



