Ohio - Angesichts von Marktvolatilitäten und Unsicherheiten ziehen viele Investoren Dividendenstrategien vor. Unternehmen wie Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT), ein weltweit führender Anbieter von Ausrüstung zur Halbleiterfertigung, genießen besonderes Interesse bei Anlegern, die nach stabilen und zugleich wachsenden Dividendenzahlungen suchen. Analysten loben das Unternehmen für seine starken Fundamentaldaten, die ein langfristiges Dividendenwachstum verheißen. Mit einer robusten Geschäftsstrategie, einer langen Erfolgsspur in Sachen Profitabilität und einer soliden Bilanz, sind diese Unternehmen gut positioniert, Dividenden auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten zu steigern. Applied Materials hat kürzlich angekündigt, dass seine Dividende im Vergleich zum Vorjahr auf $0,40 je Aktie erhöht wird, was ein Dividendenwachstum von beeindruckenden 14% voraussieht und auf eine nachhaltige Geschäftsentwicklung hindeutet. [...]

