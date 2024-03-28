The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.03.2024
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.03.2024
ISIN Name
SE0013745411 SEHLHALL HLDG 20/24 FLR
XS1692347526 VOLKSWAGEN LEASING 17/24
DE000HLB72T4 LB.HESS.THR.CARRARA04Y/22
DE000DW6CYB9 DZ BANK IS.A1865
DE000HV5LVE9 UC-HVB MTN 13/24 NK
DE000NLB8K51 NORDLB GELDM.FRN 04/16
EU000A1ZE225 EU EUROP. UNION 14/24 MTN
USP989MJAY76 YPF 14/24 REGS
XS1974787480 TOTALENERG. 19/UND.FLRMTN
BE6265262327 PROXIMUS 14/24 MTN
CA47788ZAC55 J.DEERE FIN. 19/24
DE000HLB3AU7 LB.HESS.-THR. GMF04A/16
US09659W2W33 BNP PARIBAS 24/30 FLR MTN
EU000A3JZSF5 ESM 24-04.04.24
US09659W2X16 BNP PARIBAS 24/35 FLR MTN
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.03.2024
ISIN Name
SE0013745411 SEHLHALL HLDG 20/24 FLR
XS1692347526 VOLKSWAGEN LEASING 17/24
DE000HLB72T4 LB.HESS.THR.CARRARA04Y/22
DE000DW6CYB9 DZ BANK IS.A1865
DE000HV5LVE9 UC-HVB MTN 13/24 NK
DE000NLB8K51 NORDLB GELDM.FRN 04/16
EU000A1ZE225 EU EUROP. UNION 14/24 MTN
USP989MJAY76 YPF 14/24 REGS
XS1974787480 TOTALENERG. 19/UND.FLRMTN
BE6265262327 PROXIMUS 14/24 MTN
CA47788ZAC55 J.DEERE FIN. 19/24
DE000HLB3AU7 LB.HESS.-THR. GMF04A/16
US09659W2W33 BNP PARIBAS 24/30 FLR MTN
EU000A3JZSF5 ESM 24-04.04.24
US09659W2X16 BNP PARIBAS 24/35 FLR MTN