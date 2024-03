NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Lufthansa auf "Underweight" mit einem Kursziel von 6,90 Euro belassen. Vor den am 10. April anstehenden Quartalszahlen, die einen schwierigen Jahresstart belegen sollten, habe er seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebit) für die Jahre bis 2026 angehoben, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die deutlich angehobene Prognose für 2024 trage den vor einigen Wochen veröffentlichten Zahlen für 2023 sowie dem neuen Ausblick Rechnung./gl/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2024 / 20:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.03.2024 / 00:15 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008232125

