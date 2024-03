Eine Hausse bei zugleich keineswegs bullischen Rahmenbedingungen rufen oft Erinnerungen an große Kurseinbrüche wie 1987 oder 2000 hervor. Zwar ist dergleichen in einem solchen Umfeld nie unmöglich. Aber mich erinnert der DAX heute eher an den vom Frühjahr 2015.

Den vollständigen Artikel lesen ...