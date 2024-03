Nun ist es vorbei: Nach mehr als 62 Jahren stellt die DHL Group ihre Briefbeförderung per Flugzeug im Inland eingestellt. So hob nun in der Nacht zu Donnerstag die letzte Maschine um kurz nach Mitternacht in Berlin ab und flog nach Stuttgart. Kurz zuvor waren in Hannover, München und Stuttgart andere Flieger gestartet. Insgesamt etwa 1,5 Millionen Briefsendungen mit einem Gewicht von 53 Tonnen waren an Bord der sechs Maschinen.Das entspricht lediglich drei Prozent der Briefmenge, die in Deutschland ...

