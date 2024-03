EQS-News: cometis AG / Schlagwort(e): ESG

GLOBAL ESG MONITOR: ZUGANG ZU NACHHALTIGKEITSINFORMATIONEN DER DAX-FAMILIE NOCH VERBESSERUNGSWÜRDIG



Accessibility ist neue bedeutende Dimension des Nachhaltigkeits-Reportings

Qualität des Reportings in Bezug auf Accessibility bei Mehrheit der DAX-Unternehmen zufriedenstellend

Aber nur etwas mehr als jeder zehnte Bericht erfüllt höchste Maßstäbe

Wiesbaden, 28. März 2024 - Ein neuer Begriff hält Einzug in das Nachhaltigkeits-Reporting: Accessiblity - oder auf Deutsch - Zugänglichkeit. Nach Definition des Global ESG Monitors (GEM) ist Accessibility mehr als nur Barrierefreiheit. "Es geht darum, dass Nachhaltigkeitsinformationen so aufbereitet werden, dass sie für Stakeholder auffindbar, verständlich und vergleichbar sind. Dazu können die Unternehmen sowohl inhaltlich als auch formal beitragen. Vor allem im Hinblick auf die Verknüpfung mit digitalen Medien ergeben sich hier zahlreiche, neue Möglichkeiten, die Unternehmen für eine angemessene Berichterstattung nutzen können", ordnet Ariane Hofstetter, Vorständin der cometis AG sowie Mitbegründerin und Leiterin Research und Data Science des GEM, die Bedeutung eines nutzerorientierten Reportings ein.

Dass die DAX-Unternehmen hier noch vielfältige Möglichkeiten haben, ihre Reporting-Qualität zu erhöhen, zeigen die Daten des GEM 2023, für den die Reports von 160 Unternehmen aus der DAX-Familie (DAX, MDAX und SDAX) nach objektiven Kriterien untersucht wurden. Das beginnt bereits bei der Auffindbarkeit der Berichte. Hier hat sich schon viel getan. Die Berichte sind in der Regel entweder im Investor-Relations-Bereich (98 Prozent) oder im Nachhaltigkeitsbereich (71 Prozent) der Unternehmenswebseiten zu finden.

In Bezug auf die Zugänglichkeit durch Design bewerten 38 Prozent die Gestaltung der Berichte als zufriedenstellend und 36 Prozent als gut, während echte Begeisterung mit 10-12 Prozent selten auftritt. Der DAX sticht etwas hervor, indem er als einziger Index mit den Top2Box-Bewertungen (Urteile sehr gut und gut) die 50-Prozent-Marke erreicht, obwohl sein durchschnittliches Gesamtergebnis nur geringfügig über dem der anderen Indizes liegt.

Jedoch beschränkt sich die Bewertung nicht nur auf die Ästhetik. Die Strukturierung der Berichte und der Einsatz von Datenvisualisierungen spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Das Layout wirke funktional (48 Prozent), aber es gäbe Raum für Verbesserung. Oft fehle aber eine intuitiv nutzbare, überzeugende Struktur, die das Lesen erleichtert (diesem Kriterium entsprechen nur 10 Prozent aller Unternehmen). Ähnlich verhält es sich mit der Benutzerfreundlichkeit: 41 Prozent der Bewertungen sind neutral und weisen darauf hin, dass die Berichte zwar einigermaßen navigierbar sind, es jedoch an Optimierungen im Layout oder Design mangelt.

Dass es bei Accessibility aber nicht nur um Gestaltung geht, zeigt die Kategorie Angemessenheit der Sprache. Die Sprache wurde bei knapp jedem fünften Bericht (17 Prozent) von den GEM-Analyst:innen noch als zu werblich eingestuft. In 45 Prozent der Fälle ist die sprachliche Aufbereitung jedoch "ausgewogen", was bedeutet, dass die Berichte eine Mischung aus faktischen Informationen und marketingnahen Elementen enthalten.

Die Studienergebnisse des Global ESG Monitors 2023 zum Nachhaltigkeits-Reporting bescheinigen den Unternehmen insgesamt ausbaufähige Ergebnisse. Noch begeistern die Berichte in DAX, MDAX und SDAX nur selten. "Eine effektive Zugänglichkeit von Informationen erfordert ein tiefes Verständnis für die Interessen, Bedürfnisse und Erwartungen der Stakeholder und deren Berücksichtigung in der Berichterstattung. Dies ist ein Aspekt, der im Rahmen eines Stakeholder-Engagements abgedeckt werden könnte. Mit der Einführung der ESRS stehen Unternehmen vor der Herausforderung, umfangreiche Berichtspflichten zu erfüllen, die über 1.000 mögliche Angaben umfassen. Unternehmen, die hier Chancen ungenutzt lassen, riskieren ihre Ressourcen zu zersplittern, anstatt sie gezielt einzusetzen", fasst Hofstetter zusammen.





Über den Global ESG Monitor

Der Global ESG Monitor (GEM) untersucht die Qualität in der nichtfinanziellen Berichterstattung von Unternehmen weltweit. Die Operationalisierung der Qualität (Transparenz & Kontext), die der Methodik des GEM AssayTM zugrunde liegt, basiert auf den European Sustainability Reporting Standards (ESRS), den einschlägigen Richtlinien der Global Reporting Initiative (GRI), der Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD), den Prinzipien des UN Global Compact sowie den International Financial Reporting Standards (IFRS). Darüber hinaus fließen Erkenntnisse aus dem Dialog mit relevanten Stakeholdergruppen in die Methodik mit ein. Um eine sehr hohe Datenqualität sicherzustellen, wird im Rahmen der Studie eine Dreifachauswertung durchgeführt. Der GEM stellt Unternehmen drei ESG-Analyseinstrumente zur Verfügung: 1. Challenger Report , 2. Benchmark Report und 3. CSRD/ESRS Readiness Report . Diese versetzen Unternehmen in die Lage, eine datenbasierte Bestandsaufnahme ihres ESG Reportings durchzuführen, sich mit der Benchmark zu messen sowie ihren Erfüllungsgrad gemäß CSRD/ESRS zu ermitteln.

Weitere Informationen zum Global ESG Monitor finden Sie unter www.globalesgmonitor.com .





Über die Impact Challenger Days

Der Impact Challenger Day ist ein bedeutender ESG Summit und findet am 12. September 2024 statt. Der Summit bietet den Teilnehmer:innen eine einzigartige Gelegenheit zum Austausch von Best Practices, zum Knüpfen von Netzwerken und zum Erlangen von Einsichten in die aktuellen Entwicklungen an der Schnittstelle von Nachhaltigkeit, ESG-Berichterstattung und den Kapitalmärkten. Verpassen Sie nicht, wer in diesem Jahr mit dem renommierten Integrity Star Award ausgezeichnet wird. Dieser ehrt Unternehmen, die höchste Standards in der Nachhaltigkeitsberichterstattung erfüllen.





Kontakt:

Michael Diegelmann, michael.diegelmann@globalESGmonitor.com, +49 61120585512

Ariane Hofstetter, ariane.hofstetter@globalESGmonitor.com, +49 61120585518

