Same predurce as every day - der Dax markierte auch am Mittwoch ein neues Allzeithoch. Damit hat er bereits das fünfte Rekordhoch in Folge erreicht und seine Gewinnserie auf sieben grüne Tage ausgebaut. Seine neue Bestmarke liegt nun bei 18.511,17 Punkten. Den Handelstag beendete er schließlich mit einem Plus von 92 Punkten (0,50%) bei 18.477 ...

