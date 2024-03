Der Hype um die KI-Aktie Nvidia hat sich als langlebiges bullishes Phänomen erwiesen und den Titel fast auf 1.000 Dollar steigen lassen. In den letzten Tagen gab es an der US-Techbörse Nasdaq zwei markante Bewegungshochs für die Nvidia Aktie: Zunächst am 8. März bei 974 Dollar, anschließend gab es nach einer kurzen Zwischenkonsolidierung auf 841,66/850,10 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...