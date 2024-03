Hannover (www.anleihencheck.de) - Deutsche Staatsanleihen: Die Wirtschaftsdaten fielen am Vormittag zwar positiv aus, bewegten die Anleihekurse aber kaum, so die Analysten der Nord LB.Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute in Deutschland würden die Zinswende der EZB für Juni und danach weitere Schritte nach unten erwarten. Demnach dürfte es bei dem am Finanzmarkt maßgeblichen Einlagesatz stufenweise bis zum Frühjahr 2025 auf dann 2,00% heruntergehen. Derzeit liege er auf dem Rekordniveau von 4,00%. Der eigentliche Leitzins, der sogenannte Hauptrefinanzierungssatz, dürfte demnach bis Frühjahr 2025 auf 2,15 von derzeit 4,50% sinken. ...

