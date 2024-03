Der starke Ausblick und der zweistellige Kurssprung des Zulieferers Renk haben am Mittwoch bei Rheinmetall keine Impulse verleihen können. Doch die kurze Verschnaufpause ist am heutigen Donnerstag bereits vergessen, nach einer bullishen Analystenstudie führt der Rüstungskonzern den DAX im frühen Handel an.Im zweiten Quartal sollte der Auftragsbestand bei Rheinmetall einen Rekordwert erreicht, so Analystin Charlotte Keyworth. Trotz der bereits außerordentlich guten Kursentwicklung traut sie der Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...