FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CASINO, GUICH.INH. EO0,01 CAJ FR0000125585
AB/FROM ONWARDS 28.03.2024 09:11 CET
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CASINO, GUICH.INH. EO0,01 CAJ FR0000125585
AB/FROM ONWARDS 28.03.2024 09:11 CET