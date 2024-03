Nachdem die Rheinmetall-Aktie am Mittwoch eine kleine Verschnaufpause einlegte, geht es heute wieder rasant bergauf. Die Aktie klettert im frühen Handel an die DAX-Spitze. Auftrieb verlieht eine bullishe Analysteneinschätzung.In einer aktuellen Analyse hob die Barclays das Kursziel für die Aktie von 420 Euro auf 590 Euro an und bekräftigte die "Overweight"-EinstufungAnalystin Charlotte Keyworth von ...

