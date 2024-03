© Foto: Jeff Dean/AP/dpa



Wetten gegen das Social-Media-Startup des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump sind laut dem Finanzanalyseunternehmen S3 Partners eine der schwierigsten und teuersten Short-Trades auf dem Markt.Die Trump Media & Technology Group wird seit Dienstag mit einem eigenen Ticker an der Nasdaq gehandelt. Zuvor war die Fusion mit der Zweckgesellschaft Digital World Acquisition abgeschlossen worden. Die Aktie stieg kurz nach der Eröffnungsglocke am Dienstag um mehr als 40 Prozent. Der Handel wurde kurzzeitig wegen der Volatilität unterbrochen. Die Aktie schloss den Dienstagshandel nach der Wiederaufnahme mit einem Plus von 16 Prozent und ging am Mittwoch mit einem Plus von weiteren 14 Prozent aus …