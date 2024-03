DJ China hebt Strafzölle auf australische Weine auf

SINGAPUR (Dow Jones)--China hebt die Strafzölle auf australische Weine auf. Wie das Handelsministerium mitteilte, hält es angesichts von Marktveränderungen in China die wegen Dumpings und Subventionierung verhängten Zölle nicht mehr für notwendig. Die Regelung tritt am Freitag in Kraft.

March 28, 2024 03:57 ET (07:57 GMT)

