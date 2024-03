Die erfolgreiche Schichtung im Tarifstreit der Lufthansa mit seinem Bodenpersonal (DER AKTIONÄR berichtete) hat den MDAX-Wert am Mittwochnachmittag bereits leicht angeschoben. Auch am heutigen Donnerstag können die Papiere der Kranich-Airline leicht zulegen - trotz aktueller Analysten-Einschätzungen, die eher durchwachsen sind. Die US-Bank JPMorgan hat die Lufthansa auf "Underweight" mit einem Kursziel von 6,90 Euro belassen. Vor den am 10. April anstehenden Quartalszahlen, die einen schwierigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...