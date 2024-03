Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An den Finanzmärkten hat sich in den Tagen vor Ostern nicht sehr viel getan, was wohl den fehlenden Impulsen vonseiten der Datenveröffentlichungen geschuldet ist, so die Analysten der Helaba.Der Anstieg der spanischen Verbraucherpreise sei etwas geringer ausgefallen als erwartet, sodass die Zinssenkungserwartungen nicht gedämpft worden seien. Laut EZB-Direktoriumsmitglied Cipollone werde die Geldpolitik auch nach einer erfolgten Zinssenkung noch sehr restriktiv sein. Per Juni werde ein Schritt um 25 Basispunkte vollständig eingepreist. Heute stünden die Geldmengenzahlen zur Veröffentlichung an, die wohl keine tiefen Spuren an den Märkten hinterlassen würden. ...

