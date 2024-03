Der IT-Dienstleister Cancom hat ein gutes Geschäftsjahr 2023 hinter sich und blickt optimistisch in die Zukunft. Trotz eines schwierigen wirtschaftlichen Umfelds will der Konzern weiter wachsen. Die Aktie zieht in einer ersten Reaktion deutlich an.Im Geschäftsjahr 2023 gelang es Cancom, den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 17,8 Prozent zu steigern, wodurch der Konzernumsatz bei 1,52 Milliarden Euro ...

