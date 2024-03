(neu: mehr Details und Hintergrund)



FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der grundsätzlichen Einigung im Tarifkonflikt für das Lufthansa -Bodenpersonal beraten die Gewerkschaft Verdi und das Unternehmen über die Details des abzuschließenden Tarifvertrags. Das soll zunächst in getrennten Sitzungen geschehen, bevor beide Seiten noch einmal zusammenkommen, um ein Eckpunktepapier zu verfassen. Mit veröffentlichten Ergebnissen sei daher frühestens am Nachmittag zu rechnen, hieß es am Donnerstag aus Verhandlungskreisen.

Grundlage ist die in den vergangenen drei Tagen erarbeitete Schlichtungsempfehlung von Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow und dem früheren Chef der Bundesagentur für Arbeit, Frank-Jürgen Weise. Der Tarifvertrag für die rund 25 000 Beschäftigten in rund 20 verschiedenen Unternehmen innerhalb des Lufthansa-Konzerns soll zwei Jahre laufen.

Zur Steigerung der Gehälter hatten die Verhandlungspartner am Mittwoch geschwiegen, weil diese Details zuerst den Gremien vorgestellt werden sollten. Verdi hatte bei einer Laufzeit von einem Jahr 12,5 Prozent mehr Geld verlangt, während das Unternehmen innerhalb von 28 Monaten 10 Prozent angeboten hatte. Verdi hat beim Bodenpersonal bereits fünf Warnstreikrunden organisiert, in deren Folge Hunderte Flüge ausfielen./ceb/DP/jha