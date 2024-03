München (ots) -- Zu Gast bei "Genial daneben": Torsten Sträter, Panagiota Petridou und Pierre M. Krause- Neue Folgen von "Glücksrad" mit Sonya Kraus und Guido Cantz- Die Gameshows "Genial daneben" und "Glücksrad" am Donnerstag, den 28. März, ab 20:15 Uhr, bei RTLZWEIHella von Sinnen setzt ihre Mitstreiter bei "Genial daneben" in dieser Woche unter Druck: Sie möchte mindestens drei Fragen richtig beantworten. Ob Torsten Sträter, Panagiota Petridou und Pierre M. Krause wirklich so schlaue Köpfchen sind, dass sie mit von Sinnen ans Ziel kommen? Außerdem: Es gibt ein Wiedersehen mit Sonya Kraus und dem "Glücksrad". In Staffel zwei der Erfolgssendung hat sie sich wieder männliche Verstärkung geholt - Guido Cantz dreht jetzt auch am Rad - und der Buchstabenwand. Neue Folgen von "Genial daneben" und "Glücksrad" - am Donnerstag, den 28. März, ab 20:15 Uhr, bei RTLZWEI.Klare Vorgabe von Hella von Sinnen in dieser Woche bei "Genial daneben": Das Team muss heute drei Fragen beantworten. Die Themenpalette ist vielfältig und umfasst Scheidungen im Mittelalter, Katastrophen in Gelsenkirchen, einen unrasierten Amerikaner und eine berühmte Ananas. Wird das Ratepanel bestehend aus Torsten Sträter, Panagiota Petridou und Pierre M. Krause die Zielmarke wirklich erreichen? Hugo Egon Balder macht es seinen Kollegen auch in dieser Woche extra schwer.Das "Glücksrad" ist zurück! An der Seite von Sonya Kraus steht nun Entertainer Guido Cantz. Gemeinsam drehen die beiden mit den Kandidaten am "Glücksrad" und freuen sich, wenn diese die richtigen Konsonanten und Vokale erraten. In der ersten neuen Folge spielen die sechs Kandidaten Manuel aus Köln, Lea aus Worms, Sadmir aus Würselen, Andrea aus Kalkar, Daniel aus Pulheim und Lena-Pheline aus Braunschweig gegeneinander. Und so läuft die Sendung ab: In der Buzzer-Runde können die Kandidaten einen Extra-Dreh erspielen. Weiter geht es für sie mit drei Runden am Rad, der Gruppensieger zieht ins Halbfinale ein. Dort treten zwei Halbfinalisten gegeneinander an. Hier wird dann nicht mehr am "Glücksrad" gedreht, sondern die schnelle Hand am Buzzer entscheidet, wer am Ende mit seiner Gewinnsumme nach Hause gehen darf."Glücksrad" wird von Banijay Productions Germany produziert. "Genial daneben" wird von Constantin Entertainment GmbH produziert."Genial daneben" und "Glücksrad" am 28. März, ab 20:15 Uhr, bei RTLZWEI. Auf RTL+ sind die Folgen nach TV-Ausstrahlung 30 Tage lang im kostenlosen Bereich abrufbar.Über "Genial daneben":Endlich ist "Genial daneben" mit einer zweiten Staffel zurück. In der beliebten Comedy-Rateshow stellt Moderator Hugo Egon Balder fünf prominenten Comedians kuriose Fragen aus dem Bereich der Allgemeinbildung, die von Zuschauerinnen und Zuschauern eingeschickt wurden. Kreativ und witzig kommt die Rategruppe gelegentlich auf die richtige Antwort. Schafft sie es aber nicht, kann sich der Einsender der Frage über einen Geldgewinn freuen.Über "Glücksrad"Wer hat den Dreh raus und wer geht leer aus? In der kultigen Quiz-Show versuchen die Kandidatinnen und Kandidaten, das Worträtsel auf der berühmten Buchstabenwand zu lösen. Die Teilnehmenden benötigen dafür das richtige Händchen am Glücksrad, um einen möglichst hohen Geldbetrag zu erspielen. Am Ende kann sich aber nur eine Person im großen Champions-Finale durchsetzen und mit einem Geldgewinn nach Hause gehen. Die anderen Kandidatinnen und Kandidaten sind dafür um eine Erfahrung reicher geworden. Moderiert wird das Glücksrad von Sonya Kraus und Guido Cantz.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100917575