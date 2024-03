(shareribs.com) London 28.03.2024 - Die Ölpreise bewegen sich leicht nach oben. Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der vergangenen Woche weniger stark gestiegen als erwartet. Wie die Energy Information Administration gestern mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 3,2 Millionen Barrel auf 448,2 Millionen Barrel gestiegen. Die Rohölbestände liegen nun zwei Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...