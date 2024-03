Trotz neuer Allzeithochs will sich kaum Optimismus einstellen. Was nach Goldbergs Ansicht eine gute Grundlage für diese Hausse bedeutet.Zusammenfassung Nach sechs Wochen im Plus zum Erhebungszeitpunkt und laufend neuen Rekordständen reagieren die von uns befragten, mittelfristig orientierten Investorinnen und Investoren mit Rückzug. Profis decken Short-Engagements ein und wechseln überwiegend an die Seitenlinie. Private drehen teilweise von short auf long. Beide Sentiment-Indizes steigen, liegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...