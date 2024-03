EQS-News: Metafina GmbH: Kaufangebot an Wertpapierinhaber der Altaba Inc., ISIN XC000A2QH9X7

Emittent / Herausgeber: Metafina GmbH / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Ankauf

Kaufangebot an Wertpapierinhaber der Altaba Inc., ISIN XC000A2QH9X7



28.03.2024 / 10:11 CET/CEST

Die Metafina GmbH, ein von der deutschen Finanzaufsicht zum Eigenhandel zugelassenes Wertpapierinstitut, hat ein Kaufangebot für von der Altaba Inc. ausgegebene Wertpapiere mit der ISIN XC000A2QH9X7 veröffentlicht. Wertpapierinhaber haben die Möglichkeit, an dem von der Metafina GmbH veröffentlichten Kaufangebot teilzunehmen. Detaillierte Informationen finden Sie unter www.metafina.de oder können per E-Mail an info@metaifna.de angefordert werden



