Sao Paulo, 28. März 2024 (ots/PRNewswire) -Die Vantage Foundation (https://www.vantage.foundation/) freut sich, ihre Partnerschaft mit Instituto Claret, einer angesehenen Wohltätigkeitsorganisation in Brasilien, bekannt zu geben.Das Instituto Claret bietet eine Reihe von Programmen an, darunter Unterstützung für Kinder, Familien, Gewaltprävention, Obdachlosenhilfe, Ernährungssicherheit und Berufsausbildung. Diese Initiativen, die jeden Monat das Leben von Tausenden von Menschen berühren, unterstreichen das unermüdliche Engagement der Organisation für die Verbesserung benachteiligter Gemeinschaften."Das Instituto Claret hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen in prekären Situationen durch menschenorientierte Dienstleistungen und Programme zu unterstützen, die auf alle Altersgruppen zugeschnitten sind, von Kleinkindern bis zu Senioren, einschließlich Familien und Teenagern, die Unterstützung nach der Schule benötigen", sagt Paula Rodrigues Diego Unger, Leiterin des Instituto Claret."Unsere Aufgabe ist es, Menschen dabei zu helfen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Indem wir ihnen ein sicheres Umfeld bieten, können wir sie beschützen und auf ihre Bedürfnisse und Wünsche eingehen. So können wir ihnen maßgeschneiderte Hilfe anbieten und sie mit wichtigen Unterstützungsleistungen wie Bildung, Gesundheitsversorgung und dem Eintreten für ihre Rechte verbinden."Die Zusammenarbeit ist ein Beispiel für das gemeinsame Engagement für Philanthropie und soziales Bewusstsein. Beide Einrichtungen sind sich einig in ihrem Auftrag, die Verbesserung der Lebensbedingungen in der Gemeinschaft zu fördern. Diese Initiative mit dem Instituto Claret ist Teil einer Reihe von Programmen, die von der Vantage Foundation (https://www.vantage.foundation/) durchgeführt werden, und unterstreicht das kontinuierliche Engagement der Organisation, weltweit einen positiven Einfluss auszuüben."Die Vantage Foundation setzt sich auch weiterhin dafür ein, auf sinnvolle Weise positive Veränderungen in der ganzen Welt herbeizuführen", so Steven Xie, geschäftsführender Direktor der Vantage Foundation. "Mit jeder Initiative, die wir ergreifen, tragen wir gemeinsam mit unseren Partnern zu einer integrativeren Zukunft für alle bei."Seit dem Start im McLaren Technology Centre in Großbritannien mit Unterstützung des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) und des NEOM McLaren Extreme E Teams Ende 2023 hat die Vantage Foundation (https://www.vantage.foundation/) ihre Präsenz auf Länder wie Malaysia und Singapur ausgeweitet. Erst letzten Monat hat die Vantage Foundation mit der iREDE Foundation zusammengearbeitet, um amputierte Kinder in Nigeria zu unterstützen.Weitere Informationen über das Instituto Claret finden Sie unter https://www.institutoclaret.org.br (https://www.institutoclaret.org.br/)Informationen zur Vantage FoundationDie Vantage Foundation ist eine unabhängige Wohltätigkeitsorganisation, die im McLaren Technology Centre in Großbritannien mit Unterstützung des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) und des NEOM McLaren Extreme E Teams 2023 gegründet wurde. Weitere Informationen finden Sie unter www.vantage.foundation