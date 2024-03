Die Zulassung der Bitcoin-ETFs in den USA hat viel Geld in den Markt gespült - dies soll jedoch erst der Anfang sein, wie aus einer neuen Infografik von Block-Builders.de hervorgeht. In Summe liegen die Nettozuflüsse der Bitcoin-ETFs bei 11,2 Mrd. USD. Und dies, obwohl sie erst jüngst zugelassen wurden. Es vergingen nur sieben Wochen, ehe die 10-Mrd.-USD-Marke geknackt wurde. Zum Vergleich: bei Gold-ETFs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...