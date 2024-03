Chartcheck Kupfer - Ausbruch aus zweijähriger Dreiecksformation

Anzeige / Werbung

Fundamental rechnen viele Experten mit einem Kupferanstieg. Auch die Charttechnik deutet auf steigende Preise hin.

Nach einer einjährigen Seitwärtsbewegung zwischen 9.000 und 10.700 US-Dollar erreichte der Kupferpreis im März 2022 sein Top bei fast 10.800 USD. Im darauffolgenden Sommer fiel der Kupferpreis steil nach unten und markierte im Juli das vorläufige Tief bei 7.000 USD. Die folgenden Preisschwankungen zeichnen sich durch geringer werdende Intensität aus, so daß sich sehr gut das blaue Dreieck ableiten läßt. Ende November 2023 gelang dann der Ausbruch über die obere Dreieckslinie - die folgende stets erfolgreiche Backtestphase führte den Kupferpreis noch ein letztes Mal auf die untere Dreieckslinie zurück, von wo es danach mit einem starken Impuls in wenigen Wochen gelang beide Durchschnittslinien signifikant zu überwinden.

Beide Durchschnitte steigen an, das ist ebenso positiv zu bewerten wie das kürzlich gelungene Aufwärtskreuzen der 100 Tagelinie durch die 200 Tagelinie hindurch - charttechnisch ein mittelfristiges Kaufsignal.

Die dargestellten Indikatoren spiegeln die Aufwärtsbewegung und sind positiv aber nicht überhitzt. So generierte der MACD bereits im November ein Kaufsignal (blaue Linie kreuzt rote Linie aufwärts) - dies gelang dem Stochastik vor vier Wochen (hier kreuzte die grüne Linie die graue Linie nach oben). Der etwas komplexere ADX zeigt durch das Anstiegen der grünen Linie über die rote Linie den Trendwechsel nach oben an, zudem lässt sich an der ansteigenden blaue Linie die Verstärkung des Trends ablesen. Dem ROC (Rate of Change) Indikator, der eher die Haupttrendrichtung anzeigt, gelang es im November mit dem Sprung über die Null den Trendwechsel nach oben zu signalisieren, was weiterhin Bestand hat.



Quelle: ariva.de

