Die endgültigen Zahlen von Suess MicroTec für das GJ23 und das vierte Quartal entsprachen den vorläufigen Zahlen, die seinerzeit positiv überraschten. Mit Blick auf das GJ24 erwartet das Unternehmen ein starkes Umsatzwachstum, das durch einen erheblichen Auftragsbestand und eine anhaltende KI-getriebene Dynamik unterstützt wird. Obwohl die Prognose für die Brutto- und EBIT-Marge für das GJ24 leicht hinter den Erwartungen zurückbleibt, erfüllt sie die Erwartungen auf absoluter Ebene. Der Mittelzufluss in Höhe von EUR 75 Mio. aus dem Verkauf von MicroOptics ist für erhöhte Investitionen in Kapazitäten und IT vorgesehen, um sich für zukünftiges Wachstum und operative Verbesserungen zu positionieren. mwb research hebt die Schätzungen ab dem GJ25 an und bestätigt die Empfehlung KAUFEN mit einem angehobenen Kursziel von EUR 44,00 (alt: EUR 42,00). Das vollständige Update ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/SUESS%20MicroTec%20SE





Großer Dividenden-Report 2024 von Dr. Dennis Riedl Der kostenlose Dividenden-Report zeigt ganz genau, wo Sie in diesem Jahr zuschlagen können. Das sind die Favoriten von Börsenprofi Dr. Dennis Riedl Jetzt hier klicken