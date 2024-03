Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der Deutsche Konsum REIT-AG vom 27.03.2024:Der Vorstand der Deutsche Konsum REIT-AG ("DKR") (ISIN DE000A14KRD3/ WKN A14KRD) befindet sich in fortgeschrittenen Verhandlungen mit den Anleihegläubigern über die Verlängerung der jeweiligen Laufzeiten (i) der am 5. April 2024 fälligen, unbesicherten Anleihe der DKR mit einem ausstehenden Gesamtnominal von EUR 70 Mio. (ISIN DE000A2TR5A0; im Folgenden die "Anleihe 1"), sowie (ii) der am 31. Mai 2024 fälligen, besicherten Anleihe der DKR mit einem ausstehenden Gesamtnominal von EUR 35,9 Mio. (ISIN DE000A2G8WQ9; im Folgenden die "Anleihe 2"). ...

