Der insolvenzbedrohte Elektroauto-Hersteller Fisker gibt in den USA massive Preissenkungen für den 2023er Jahrgang seines einzigen Modells Ocean bekannt. Das E-SUV ist dort jetzt bereits zu Preisen ab 24.999 Dollar erhältlich. In den USA gibt es für jene 24.999 Dollar künftig die Basisausstattung Sport, die ursprünglich mit 38.999 Dollar eingepreist war. Hier gibt es also 14.000 Dollar oder 36 Prozent Nachlass auf das 2023er Modell. In der Ultra-Ausstattung ...

