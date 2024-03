Bielefeld (ots) -Die nächste Runde des Gap Year Programms der Oetker-Gruppe startet im Oktober 2024. Bachelorabsolvent*innen können sich ab sofort bis 30.05.2024 auf der Website der Oetker-Gruppe (https://www.oetker-gruppe.de/de/karriere/gap-year-programm/gap-year-programm) für das Programm bewerben. Es richtet sich an Studierende, die kurz vor dem erfolgreichen Abschluss ihres Bachelorstudiums stehen oder dies schon beendet haben und zum Wintersemester 2025/2026 den Start ihres Masterstudiums planen.Jedes Jahr beteiligen sich unterschiedliche Unternehmen der Oetker-Gruppe, so dass den Teilnehmer*innen eine große Vielfalt an Branchen, Bereichen und Standorten geboten wird. In diesem Jahr sind dabei: Brenners Park-Hotel & Spa (Baden-Baden), Hôtel du Cap-Eden-Roc (Antibes, Frankreich), Conditorei Coppenrath & Wiese (Mettingen), flaschenpost (Münster), Getränke Hoffmann (Blankenfeld-Mahlow), Oetker Daten- und Informationsverarbeitung (OEDIV: Bielefeld, Oldenburg), Oetker Digital (Berlin), OnlineDialog (Düsseldorf, Leipzig, Berlin), die Radeberger Gruppe (Frankfurt/Main, Dortmund, Berlin) und Dr. Oetker (Bielefeld, Wittlich). Angeboten werden Praktika unter anderem in folgenden Bereichen: Controlling & Finance, Personal, Nachhaltigkeit, IT, Marketing, Vertrieb, Supply Chain, Logistik, Procurement/Purchasing sowie Technik. Mit nur einer Bewerbung können sich interessierte Kandidat*innen gemäß ihrer Präferenz für mehrere Gruppenunternehmen und Fachbereiche, in denen sie gern die beiden Praktika absolvieren möchten, bewerben. Das Gap Year Programm geht vom 01.10.2024 bis zum 31.07.2025. Nach dem ersten fünfmonatigen Praktikum erfolgt der direkte Wechsel ins zweite Praktikum im nächsten Gruppenunternehmen."Das Gap Year bringt nicht nur viele berufliche Erfahrungen mit sich, sondern trägt auch zur persönlichen Weiterentwicklung bei", sagt Anna Rasa Leichner, ehemalige Teilnehmerin des Gap Year Programms und jetzt Trainee im Bereich Nachhaltigkeit bei der Radeberger Gruppe.Weitere Informationen zu den Unternehmen, zur Bewerbung, zum Auswahl- und Kennenlernprozess sowie den direkten Link zum Online-Bewerbungsbogen gibt es auf der Website der Oetker-Gruppe (https://www.oetker-gruppe.de/de/karriere/gap-year-programm/faq). Ein aussagekräftiger CV und relevante Zeugnisse sind ebenfalls einzureichen. Fragen können gern an Celine Stüwe unter der Telefonnummer +49 (0) 521/155-4067 oder per Mail an HR-oetker-group@oetker.com gestellt werden.Grafik/Bildmotiv: © Regine Schlesiger, Dr. August Oetker Nahrungsmittel KGPressekontakt:Dr. August Oetker KGBirgit DekerCorporate CommunicationTel.+49 (0) 521/155-3125E-Mail: birgit.deker@oetker.comwww.oetker-gruppe.deOriginal-Content von: OETKER-GRUPPE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/44091/5745694