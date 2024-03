Die TUI-Aktie präsentiert sich auch am Gründonnerstag mit grünen Vorzeichen. Konkret geht es um rund ein halbes Prozent nach oben. Damit hat sich der Abstand zur wichtigen, jüngst übersprungenen 7,41-Euro-Marke (DER AKTIONÄR berichtete) weiter vergrößert. Neben Charttechnik, günstiger Bewertung und guter Buchungslage gibt es noch ein weiteres Pro-Argument für die Aktie. Die Aussicht auf fallende Zinsen in der Eurozone dürfte dem Tourismus-Titel zusätzlich guttun. So hat jüngst Italiens Notenbankchef ...

Den vollständigen Artikel lesen ...