Ispringen (ots) -Reisen ermöglicht es, neue Erfahrungen zu sammeln, die Komfortzone zu verlassen und den Horizont zu erweitern. Oder wie es der amerikanische Schriftsteller Mark Twain zusammenfasste: "Man muss reisen, um zu lernen." Dem ist sich auch Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH bewusst und bietet daher nicht nur ihren Mitarbeitenden, sondern auch dualen Studierenden die Möglichkeit eines Auslandsaufenthalts für die berufliche und persönliche Weiterentwicklung."Diese Erfahrung wird mir für immer in Erinnerung bleiben"Rutronik hat sich seit der Gründung vor über 50 Jahren zu einem der weltweit führenden Broadline-Distributoren für elektronische Bauelemente auf dem internationalen Markt entwickelt, sodass heute über 1.900 Menschen in mehr als 37 Ländern arbeiten. Niederlassungen und Büros befinden sich in Europa, Asien und den USA. Durch diese internationale Ausrichtung kann das Unternehmen seinen Mitarbeitenden einzigartige Karrierechance (https://www.presseportal.de/pm/135201/5008473)n bieten. Vor allem junge Nachwuchstalente nutzen die Gelegenheit, neue Länder zu entdecken und über den eigenen Tellerrand zu schauen. Dabei werden die Unterkünfte sowie bei Bedarf auch der Transfer für die Studierenden von Rutronik organisiert und zur Verfügung gestellt.Während des dualen Studiums bei Rutronik sind von mehrwöchigen Praktika bis hin zum Auslandssemester verschiedene Varianten des Auslandseinsatzes möglich. Studierende der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) können beispielsweise eine Theoriephase vollständig im Ausland verbringen. DH-Studentin Luisa Müllich, die ihren Auslandsaufenthalt in Indien (https://www.rutronik-careers.com/lightbox/auslands-kurzzeitprogramm-indien) verbracht hat, erinnert sich besonders gern an die Herzlichkeit der Bevölkerung. Ohne zu zögern, rät sie angehenden Studierenden, ebenfalls diese Chance zu ergreifen und das Auslandsangebot in Anspruch zu nehmen.Auch Meike Schaible, die im Januar 2024 ein Auslandspraktikum im Rutronik-Außenbüro in Mailand (https://www.rutronik-careers.com/lightbox/auslandspraktikum-in-mailand) absolvierte, sagt: "Während meiner knapp vier Wochen in Italien habe ich unglaublich viel gelernt und zahlreiche wertvolle Erfahrungen gesammelt, die mich nachhaltig geprägt haben. Diese Erfahrung wird mir für immer in Erinnerung bleiben." Sie hatte dabei nicht nur die Möglichkeit, die Abläufe im internationalen Kontext kennenzulernen, sondern konnte auch an einem Kundenevent von Rutronik Racing auf der Motorsport-Rennstrecke in Monza und an einer Messe in Bologna teilnehmen. Die italienischen Kollegen organisierten Ausflüge und waren während ihres ganzen Aufenthalts feste Ansprechpartner.Dank Rutronik die Welt und sich selbst besser kennenlernenRutronik legt großen Wert auf die kontinuierliche Förderung junger Nachwuchstalente und eröffnet ihnen daher gern die Option eines Auslandseinsatzes - vorausgesetzt, es sind zum gewünschten Zeitraum entsprechende Einsatzmöglichkeiten gegeben. Durch die Auslandsaufenthalte lernen Studierende nicht nur Kommilitonen aus anderen Studiengängen und neue Kulturen kennen, sondern stärken auch ihre interkulturelle Kompetenz, ihre Fremdsprachenkenntnisse, ihren Mut sowie ihre Selbständigkeit und Flexibilität. In den vergangenen Jahren arbeiteten und studierten junge Talente beispielsweise auch in Ungarn, in der Schweiz und in Italien. Sie alle beschreiben ihre Erfahrung als eine spannende und lehrreiche Zeit, in der sie sich charakterlich weiterentwickeln, sich neuen Herausforderungen stellen und neue berufliche wie private Kontakte knüpfen konnten.Über Rutronik:Die Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH ist einer der führenden Distributoren Europas. Mit über 1.900 Mitarbeitenden und 82 Niederlassungen auf drei Kontinenten hat sich das Unternehmen seit der Gründung 1973 zu einem Global Player gewandelt.Pressekontakt:Christina GruberSenior Director HR ManagementRutronik Elektronische Bauelemente GmbHIndustriestrasse 275228 IspringenTelefon: +49 7231 801-1207E-Mail: Christina.Gruber@rutronik.comhttps://www.rutronik.com/deOriginal-Content von: Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135201/5745739