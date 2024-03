Die Ölsorte WTI ist am Vortag erneut am 10er-EMA nach oben abgeprallt und mit einer bullischen Tageskerze aus dem Handel gegangen. Der Aufwärtstrend ist weiterhin intakt, Long-Positionen könnten sich unverändert bei Rückläufen im Bereich um den 10er-EMA anbieten, der bisher immer wieder bestätigt wurde. An der Lage hat sich nichts geändert. WTI zieht um den 10er-EMA weiter nach oben und setzt die Aufwärtsbewegung weiter fort. Dabei könnte WTI wie ...

