Der Feststoffbatterie-Spezialist und Volkswagen-Partner QuantumScape hat mit der Auslieferung weiterentwickelter Prototypen seiner Zellen an Kunden begonnen. Die als "Alpha-2" bezeichneten Prototypen verfügen gegenüber den früheren an Kunden gelieferten "A0"-Prototypen über sechs statt 24 Schichten und bieten eine höhere Energiedichte. Die "A0"-Zellmuster hatte QuantumScape bereits kurz vor Weihnachten 2022 an Automobilhersteller zum Testen geliefert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...