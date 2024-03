© Foto: Federico Gambarini - dpa



Der DAX steuert auf ein starkes erstes Quartal zu. Angetrieben durch die Rheinmetall-Aktie, die in den ersten drei Monaten des Jahres über 75 Prozent zulegte, kommt der deutsche Leitindex wohl auf ein zweistelliges Plus.Am letzten Handelstag der verkürzten Karwoche bewegt sich der Dax weiterhin nahe seines Rekordhochs. In den ersten Handelsstunden stieg er um 0,15 Prozent auf 18 505,08 Punkte. In den vergangenen sieben Handelstagen schloss er jeweils im Plus, und sein Höchststand vom Vortag liegt bei 18.511 Punkten. Für den Monat März deutet sich derzeit ein Gewinn von 4,7 Prozent an und für das erste Quartal sogar ein Plus von 10,5 Prozent. Die Erwartungen an bevorstehende Zinssenkungen in …