Zürich (ots) -Vier grosse Lastwagen mit Anhänger brachten kurz vor Ostern über 50 Tonnen Lebensmittel und Hygieneartikel aus der Aktion "2 x Weihnachten" nach Kemptthal. Rotkreuz-Freiwillige sortieren derzeit die gespendeten Geschenke.Für die jährliche Aktion "2 x Weihnachten" des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) spendete die Bevölkerung über die Weihnachtszeit rund 50'960 Geschenke. 50 Tonnen davon verteilt das Zürcher Rote Kreuz diese und nächste Woche in Kemptthal an 65 soziale Institutionen. So kommt die gespendete Ware bei rund 15'000 bedürftigen Familien, Kindern und Erwachsenen im Kanton Zürich an. Die gestiegenen Preise verschärfen die Situation für Armutsbetroffenen weiter und so sind die Gaben besonders willkommen.MedieneinladungDie gespendeten Lebensmittel und Hygieneartikel werden gegenwärtig in einer Lagerhalle in Kemptthal sortiert. Die Räumlichkeiten werden dem Roten Kreuz kostenlos zur Verfügung gestellt. Rund zwei Dutzend Freiwillige sorgen diese und kommende Woche dafür, dass die Ware bedarfsgerecht bereitgestellt wird. Viele von ihnen helfen seit Jahren bei der Verteilaktion mit. Die sozialen Organisationen holen über die nächsten Tage ihre Ware an der Rampe für die weitere Verteilung ab.Die Medien sind eingeladen, die Verteilaktion am Dienstag, 2. April 2024 von 10 bis 12 Uhr zu besuchen."2 x Weihnachten" unterstützt seit 1997 Menschen in bedrängten Lebenslagen und ist eine gemeinsame Aktion vom SRK, der Post, der SRG und Coop.Pressekontakt:Auskünfte und Anmeldungen: Anita Ruchti, SRK Kanton Zürich, 044 388 25 25, anita.ruchti@srk-zuerich.ch,Original-Content von: Schweizerisches Rotes Kreuz Kanton Zürich, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100011522/100917586