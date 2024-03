Für diese bekannte Aktie sieht Fondsmanager Norbert Schmidt jetzt 100 Prozent Kurspotenzial in zwei Jahren, nachdem sich der Titel bereits verdoppelt hat. Darum glaubt der Experte an einen weiteren Kurssprung: Die Aktie von Redcare Pharmacy (ehemals Shop Apotheke) hat auf Sicht der vergangenen zwölf Monate um satte 101 Prozent an Wert gewinnen können. Hintergrund ist besonders die verpflichtende Ausgabe des E-Rezeptes in Arztpraxen, die in Zukunft ...

