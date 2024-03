DJ Systemrisikorat ESRB sieht hohes Risiko einer Marktkorrektur

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Systemrisikorat ESRB (European Systemic Risk Board) sieht ein hohes Risiko einer Korrektur an den Finanzmärkten. "Mit Blick auf die Finanzmärkte nahm der Rat die starke Risikobereitschaft der Anleger und die hohen Asset-Bewertungen in einigen Marktsegmenten zur Kenntnis und kam zu dem Schluss, dass das Risiko ungeordneter Anpassungen an den Finanzmärkten nach wie vor schwerwiegend ist", heißt es in einer Mitteilung nach der jüngsten Sitzung des Gremiums. Marktkorrekturen könnten durch hohe Kredit- und Liquiditätsrisiken bei den Finanzintermediären außerhalb des Bankensektors noch verstärkt werden.

Dem Bankensektor selbst bescheinigt der ESRB eine robuste Rentabilität und ein niedriges Niveau notleidender Kredite. Beides habe die Widerstandsfähigkeit des EU-Bankensektors gegenüber künftigen Schocks erhöht. "Die gedämpften Wachstumsaussichten könnten sich jedoch allmählich auf die Rentabilität und die Qualität der Assets auswirken", warnte er aber auch.

March 28, 2024 06:50 ET (10:50 GMT)

