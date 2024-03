Element79 Gold - Zugriff auf deutlich größere Bereiche der Goldmine Lucero

Anzeige / Werbung Element79 Gold kann deutlich größere Bereiche der historischen Lucero-Mine untersuchen als bislang gedacht. Element79 Gold (WKN A3EX7N / CSE ELEM) hat vor nicht allzu langer Zeit beschlossen, sich fast ausschließlich darauf zu konzentrieren, die Gold- und Silbermine Lucero in Peru wieder in Produktion zu bringen. Seitdem treibt man die Arbeiten mit Hochdruck voran und kann nun zum wiederholten Male mit positiven Neuigkeiten aufwarten. Wie das Unternehmen von CEO James Tworek nämlich mitteilte, haben die jüngsten Aktivitäten auf Lucero - Kartierungen untertage und die Entnahme von Schlitzproben - die ursprünglichen Erwartungen übertroffen und Element79 zusätzliche Einblicke gewährt. Das Unternehmen war eigentlich davon ausgegangen, dass "nur" 2,5 Kilometer der historischen Abbaubereiche zugänglich seien. Jetzt aber konnte man ein ausgedehntes Netzwerk von Stollen und Rampen dokumentierten, das insgesamt 8,9 Kilometer umfasst! Mittlerweile hat das Element79-Team eigener Aussage zufolge bereit 85% dieser Bereiche genau kartiert und beprobt. Diese Entdeckungen erweitern das Verständnis des Unternehmens von der geologischen Landschaft Luceros erheblich und eröffnen bisher unbekannte Explorationsmöglichkeiten, hieß es weiter.

Isometrische Ansicht mit der Geologie auf der Topografie, Blick nach Norden, mit kürzlich kartierten Arbeiten (hellgelb); Quelle: Element79 Gold

Wie zudem gemeldet wurde, konnten bislang insgesamt 19 Stollen kartiert werden, sodass weitere zehn Stollen noch auf die Kartierung untertage warten. Darüber hinaus, so Element79 weiter, haben Arbeiten, die zwischen Oktober und Dezember 2023 durchgeführt wurden, weitere, signifikante in Bezug auf die Gold- und Silbermineralisierung des Projekts geliefert. Bislang zwei Strukturen mit bedeutendem Explorationspotenzial Die Mineralisierung entspricht dem epithermalen Stil mit mittlerer Sulfidierung, der durch Gold-Silber-Adern mit begleitenden Blei- und Zinksulfiden gekennzeichnet ist. Subvertikale Strukturen, die von Dazit-Tuffen umgeben sind, sind die primäre Kontrolle der mineralisierten Adern mit einer durchschnittlichen Aderbreite von 0,40 m. Innerhalb der Apacheta-Zone ist die Mineralisierung in der Tiefe und in Richtung Nordwesten weiterhin offen. Element79 hat bislang zwei Strukturen identifiziert, die bedeutendes Explorationspotenzial für Gold- und Silbermineralisierung aufweisen: die Promesa-Ader und der Pillune-Sektor. Vor allem der Pillune-Sektor scheint einen gut definierten Erzgang zu beherbergen, was dessen beträchtliches Mineralisierungspotenzial unterstreicht. CEO James Tworek erläutert: "Auf der Grundlage historischer Buenaventura-Berichte aus den Jahren 2005 bis 2008, die durch die kontinuierliche Einbindung der Gemeinde bereichert wurden, hat Element79 überzeugende Aussichten für die Exploration aufgedeckt. Unser Zeitplan für die Exploration unterstreicht unsere effiziente Nutzung der Ressourcen. Diese strategische Ressourcenzuweisung gewährleistet den Abschluss laufender Initiativen und ebnet den Weg für sekundäre Kartierungs- und Geochemieprogramme in zusätzlichen Zonen über Apacheta, Pillune und Sando Alcalde hinaus." Kim Kirkland, Chief Operating Officer von Element79 und Geologe, fügte an, dass man vor allem im Nordwesten des Projektgebiets Bohrziele zusammenstelle, wo Oberflächenindikatoren aus schwammigem Siliziumdioxid auf eine darunter liegende Mineralisierung hindeuten würden. Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

