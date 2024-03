3 günstige Kryptowährungen, die im April explodieren könnten

Der laufende März neigt sich dem Ende zu und nach dem Osterwochenende beginnt bereits der April. Ein wichtiger Monat für die Krypto-Welt, denn das Bitcoin-Halving wird in wenigen Wochen stattfinden und könnte dafür sorgen, dass die Altcoins einen wahrhaftigen Bullenmarkt erleben werden. So könnte das BTC-Halving nicht nur Bitcoin zu einem neuen Allzeithoch verleiten, sondern auch viele noch junge Projekte in ungeahnte Sphären katapultieren. Doch welche Krypto-Coins haben überhaupt das Potenzial einer hohen Rendite? Wir werfen in den folgenden Abschnitten einen genauen Blick auf drei Token, die im kommenden Monat unglaubliche Gewinne erzielen könnten.

#1 - Dogecoin20 ($DOGE20)

Derzeit befindet sich Dogecoin20 ($DOGE20) noch im Vorverkauf, hat allerdings bereits die letzte Phase seines Presales erreicht. So wird der offizielle Launch bereits in den kommenden Wochen stattfinden - und das, obwohl das Projekt erst vor zwei Wochen mit dem Vorverkauf gestartet ist. So sind innerhalb weniger Tage über 10 Millionen US-Dollar an Kapital zusammengekommen, die ein besonders starkes Interesse an dem Meme-Coin aufzeigen.

Exciting News for DOGE20 Community!



We're thrilled to announce the $DOGE20 Claim date!



Save the date: April 20, 2024 - INTERNATIONAL DOGE DAY! We've strategically chosen this iconic day to celebrate the spirit of DOGE20 with our amazing community. pic.twitter.com/GxVaOyOInl - Dogecoin20 (@DOGE_COIN20) March 26, 2024

Doch was ist Dogecoin20 überhaupt? Dem Namen nach dürfte schnell klar werden, dass es sich hierbei um eine Alternative zu Dogecoin ($DOGE) handelt, denn der größte Meme-Coin der Welt ist ein Vorbild für viele Projekte. Allerdings setzt Dogecoin20 einen großen Wert auf ein umfassendes Staking-Programm, das bereits jetzt im Presale implementiert wurde. So wurde laut dem offiziellen Whitepaper ganze 15 % aller $DOGE20-Token nur für das Staking eingeplant. Diese Coins sollen dann über die nächsten zwei Jahre gestaffelt an die Nutzer des Staking-Programms ausgegeben werden.

Im Augenblick liegt die jährliche prozentuale Rendite (APY) des Projekts bei 90 %, was Grund genug für viele Investoren ist, noch jetzt $DOGE20 zu kaufen. Außerdem wird der Krypto-Coin aktuell zu einem äußerst günstigen Preis von 0,00022 US-Dollar angeboten, sodass noch viel Platz nach oben ist - gerade im Vergleich zum aktuellen Dogecoin Preis. Sollte Dogecoin20 nämlich in ähnliche Sphären wie das große Vorbild vorstoßen können, könnte eine 100x oder gar eine 1.000x Wertsteigerung möglich sein.

Jetzt in Dogecoin20 ($DOGE20) investieren!

#2 - Smog ($SMOG)

Bei Smog ($SMOG) handelt es sich um einen Solana-Meme-Coin, der bereits seit einigen Wochen die Krypto-Welt auf den Kopf stellt. Denn obwohl Smog zunächst wie ein normales Meme-Projekt wirkt, so gibt es doch einen guten Grund, warum die Kryptowährung zeitweise der am stärksten wachsende Coin gewesen ist: Smog setzt auf eine ungewöhnliche Airdrop-Kampagne, die allem Anschein nach Airdrop-Hunter überzeugen konnte.

Hierfür setzen die Entwickler auf die Nutzung der Zealy-Webseite, über die sich interessierte Airdorp-Jäger kostenlos anmelden können. Über Zealy erhalten sie dann Zugriff auf eine Vielzahl an unterschiedlichen Aufgaben - auch "Quests" genannt -, die wiederum als Belohnung spezielle Punkte - auch "XP" genannt - vergeben. Mit diesen XP wird dann Zugriff auf die begehrten Airdrops vermittelt, sodass Nutzer vollkommen kostenlos $SMOG-Token erhalten können.

Der Smog ($SMOG) Kurs der letzten 30 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Ein Blick auf den vergangenen Monat zeigt, dass Smog tatsächlich zu den erfolgreichsten Meme-Coins gehört hat. So kann aktuell ein Plus von 246,37 % verzeichnet werden. Allerdings liegt der Preis mit 0,1756 US-Dollar auch unter dem bisherigen Allzeithoch von 0,3642 US-Dollar, was zu Beginn des laufenden März-Monats erreicht wurde. Sollte also im April eine erneute Meme-Coin-Rallye starten - was spätestens durch das BTC-Halving passieren könnte -, dann ist das Erreichen eines neuen Allzeithochs durchaus eine realistische Möglichkeit.

Wer sich zudem dazu entscheidet, den $SMOG-Token über die offizielle Webseite zu erwerben, der darf sich aktuell bis zum Ausverkauf des Meme-Coins über zusätzliche 10 % Rabatt freuen. Es kann sich also durchaus lohnen, jetzt in $SMOG zu investieren und im April von potenziell steigenden Kursen zu profitieren.

Erhalte 10 % Rabatt für den nächsten $SMOG-Kauf!

#3 - Meme Kombat ($MK)

Auch bei Meme Kombat ($MK) handelt es sich um ein Projekt, das bereits vor einigen Wochen den offiziellen Launch hatte. Dabei setzt Meme Kombat auf eine vollkommen neue Idee, die künstliche Intelligenz (KI) mit einer modernen Battle Arena verbindet. In diesem Videospiel treten verschiedene, aus der Krypto-Welt bekannte Meme-Charaktere in Kämpfen gegeneinander an. Dabei unterscheiden sich die zunächst 11 verschiedenen Fighter nicht nur im Aussehen, sondern auch im Kampfstil. In Verbindung mit einer KI-Steuerung sollen so Kämpfe entstehen, die unterschiedlicher nicht sein könnten.

Das ganze läuft über das moderne Ethereum-Netzwerk, das vor allem mit der Nutzung von Smart Contracts und einer hohen Stabilität punktet. Dies sorgt dafür, dass sämtliche Transaktionen schnell und sicher durchgeführt werden können. Außerdem arbeitet das Entwicklerteam derzeit nicht nur an den Vorbereitungen der zweiten Saison, während die erste im vollen Gange ist - sondern auch an einer Überarbeitung der Webseite, um das Nutzererlebnis zu verbessern.

Mit einem Preis von aktuell 0,1326 US-Dollar zählt der $MK-Token zu den günstigen Kryptowährungen, die in den kommenden Wochen - gerade im Hinblick auf die Implementierung neuer Updates - starke Kursgewinne erfahren könnten. Es lohnt sich also, einen Blick in das offizielle Whitepaper zu werfen, sich näher mit dem Projekt zu beschäftigen und rechtzeitig zu investieren, bevor der Kurs im kommenden Monat explodiert.

Jetzt die Meme Kombat Webseite besuchen!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.