WashTec hat detaillierte Ergebnisse für das GJ23 vorgelegt, die mit den vorläufigen Zahlen übereinstimmen. Der Umsatz für das Gesamtjahr wuchs um 2 % gegenüber dem Vorjahr und erreichte einen neuen Rekordwert von 490 Mio. EUR, während das EBIT überproportional um 10 % gegenüber dem Vorjahr auf 42 Mio. EUR anstieg, was auf erfolgreiche Kostenüberwälzungen, aktives Kostenmanagement und Einsparungen aus dem Effizienzprogramm des Unternehmens in Nordamerika zurückzuführen ist. Beides entsprach dem Konsens zum Zeitpunkt der Vorabveröffentlichung und erfüllten die Prognosen des Unternehmens. Die robuste FCF-Generierung (46 Mio. EUR; 2,8x 2022) und die soliden Bilanzkennzahlen waren besonders beeindruckend und halfen dem Management, eine stabile und hohe Dividende von 2,20 EUR pro Aktie (105% Ausschüttung) vorzuschlagen, was eine attraktive Rendite von 6% bedeutet. Nach einem starken Jahr 2023 erschien die Prognose des Managements für 2024 etwas schwach - der Umsatz soll im Jahresvergleich stabil bleiben (+ 3 %) und das EBIT soll im mittleren einstelligen Prozentbereich steigen. Dies ist angesichts des schwierigen makroökonomischen Umfelds verständlich und spiegelt gewisse Abkühlungseffekte wider, die WashTec derzeit auf dem Markt erlebt. Mit einer aktuellen FCF-Rendite von 9-10% hält mwb research die Aktie für unterbewertet. Daher bekräftigen die Analysten ihr BUY-Rating bei einem leicht gesenkten Kursziel von EUR 53,00 (alt: EUR 55,00). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/WashTec%20AG





