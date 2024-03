Shopping- und Freizeitdestination in Bochum wird Teil des damit erweiterten Westfield-Netzwerks von Unibail-Rodamco-Westfield in Deutschland Unibail-Rodamco-Westfield (URW) krönt im Jahr des 60-jährigen Bestehens des künftigen Westfield Ruhr Parks in Bochum die Erfolgsgeschichte einer der größten Shopping- und Freizeitdestinationen in Deutschland: Der Westfield Ruhr Park wird neben dem Westfield Centro in Oberhausen und dem Westfield Hamburg-Überseequartier ...

