Seit knapp einem Viertel Jahr ist das elektronische Rezept (E-Rezept) in Deutschland verpflichtend. Laut dem TI-Dashboard der Gematik wurden insgesamt, also auch vor dem letzten Jahreswechsel, schon gut 129,3 Millionen Verschreibungen auf dem digitalen Wege eingelöst. Zwar gibt es ab und an technische Probleme. Die Aktie von Redcare Pharmacy halten diese allerdings derzeit nicht auf.Denn der MDAX-Wert markiert am Gründonnerstag ein neues 52-Wochen-Hoch und lässt somit die Widerstandszone um die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...