Die TUI-Aktie (WKN: TUAG50) erlebt dieser Tage einen Höhenflug. In den letzten sechs Handelstagen legte das Papier des weltgrößten Touristikkonzerns um rund +15% zu. Und auch am Freitagmorgen sieht es nach einem freundlichen Wochenausklang aus. Was verschafft der TUI-Aktie derzeit so viel Rückenwind? TUI vorgestellt Die TUI AG ist der größte Touristikkonzern der Welt. TUI betreibt eigene Hotels, Fluggesellschaften und Kreuzfahrtschiffe sowie Reisebüros, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...