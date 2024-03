Die Aixtron-Aktie (WKN: A0WMPJ) ist am Donnerstagmorgen auf ein neues 52-Wochen-Tief abgestürzt, aktuell berappelt sie sich aber wieder auf 24,10 € und notiert damit leicht im Plus. Was ist hier los? Aixtron vorgestellt Aixtron ist ein Hersteller von CVD-Anlagen (Chemical Vapour Deposition), mit denen Bauelemente für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs- und organischen Halbleitern produziert werden. In einigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...