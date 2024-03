"Außer Spesen, nichts gewesen", könnten wir zu unserer Analyse von Ero Copper im März 2023 schreiben (siehe hier). Doch inzwischen sind unsere Erwartungen eingetreten: Der Kupfermarkt rutscht in ein Angebotsdefizit. Ero Copper bietet in diesem Umfeld die richtige Mischung aus Wachstum und Bewertung. Gleichzeitig blicken wir auf die Lage am Kupfermarkt.

Zukunftsmetall Kupfer: Angebot bleibt hinter Nachfrage zurück

Vor allem auf lange Sicht ist und bleibt Kupfer attraktiv. Eine Analyse von Wood Mackenzie zeigt: 2025 wird wegen der abnehmenden Erzgehalte und einer zu langsamen Inbetriebnahme neuer Minen bereits der "Peak" bei der weltweiten Kupferförderung erreicht werden. Danach öffnet sich, bis 2040, die Schere immer weiter zwischen dem schrumpfendem Angebot und einer steigender Nachfrage. Kein Wunder, dass Minen-Manager und Anleger unter den Metallen Kupfer favorisieren. Inzwischen sehen auch die großen Investmentbanker ein großes Defizit auf den Markt zurollen. Goldman Sachs und JPMorgan erwarten dementsprechend zu wenig Kupfer und deutlich höhere Preise. Dazu passt, dass der Markt inzwischen von einer weichen oder gar keinen Landung der Weltwirtschaft ausgeht. Die globale Rezession scheint Stand heute abgeblasen. Zumindest glauben das die Mehrheit der von der Bank of America befragten Profi-Geldmanager in der Februar-Umfrage.

Teck Resources, der führende Rohstoffproduzent Kanadas, ist gerade dabei, die "schmutzige" Kohle-Förderung durch einen Verkauf an Glencore loszuwerden, um zu einem "sauberen" Produzenten des wichtigen "Zukunftsmetalls" Kupfer zu werden. Für eine elektrische Zukunft wird Kupfer benötigt. Allein ein Elektroauto benötigt etwa drei- bis viermal so viel Kupfer wie ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor. Die ganze Infrastruktur ist da noch gar nicht mitgerechnet. Auf der anderen Seite kann das Angebot wegen schwieriger Abbaubedingungen, niedriger Erzgehalte, Wasserknappheit und Verzögerungen bei großen Investitionsprojekten die Nachfrage nicht befriedigen. Die Mining-Größe Robert Friedland postete passend dazu die Graphik mit den Entdeckungen von neuen Kupfer-Vorkommen in den vergangenen Jahren (siehe unten). Da sieht es dürftig aus. Das aber sind ideale Bedingungen für Ero Copper (17,70 EUR; ISIN CA2960061091).

Dass das Unternehmen relativ klein ist, mag ein Nachteil sein, wenn es um Bekanntheit bei Investoren oder um die Kapitalaufnahme geht. Es gibt aber auch einen großen Vorteil: Ero Copper kann attraktive Projekte entwickeln, die für Branchenriesen wie die BHP Group oder Rio Tinto völlig uninteressant sind.

Bei Kupfer nur wenige gute Investitionsmöglichkeiten

Wer jenseits spekulativer Explorer in Kupfer investieren will, hat nicht allzu viele Möglichkeiten: Die Aktie von Marktführer Southern Copper ist mit KGV 30 zu hoch bewertet, die wichtigste Mine von First Quantum wurde in Panama gerade dichtgemacht, Freeport-McMoRan und Hudbay Minerals sind auch nicht unbedingt erste Wahl. Dann bleiben nur Teck Resources und Ero Copper übrig. Beide arbeiten daran, zwischen 2023 und 2025 die Kupferproduktion in etwa zu verdoppeln. Teck fährt gerade eine ...

