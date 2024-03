DJ MÄRKTE EUROPA/Behauptet - Starke Bewegungen bei Einzelwerten

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit nur kleinen Bewegungen präsentieren sich die europäischen Aktienmärkte am Gründonnerstag. Der DAX liegt zum Mittag wenig verändert bei 18.484 Punkten und liegt damit in Reichweite des jüngsten, fast täglichen, Allzeithochs bei 18.511. Der Euro-Stoxx-50 legt um 0,1 Prozent auf 5.089 Zähler zu. Im Handel sieht man die Börsen durch den Quartalsultimo gestützt, die Fonds seien nach dem starken Auftaktquartal daran interessiert, möglichst hohe Aktienquoten auszuweisen. "Sie dürften damit die Gewinnmitnahmen auffangen, die von kurzfristig orientierten Tradern vor dem langen Wochenende zu erwarten sind", sagt ein Marktteilnehmer.

Falkenhafte Töne von Fed-Gouverneur Christopher Weller spielen kaum eine Rolle. Waller hat es mit Zinssenkungen nicht eilig. Die jüngsten Wirtschaftsdaten "sagen mir, dass es klug ist, den Leitzins auf seinem derzeitigen restriktiven Niveau zu halten, vielleicht länger als bisher angenommen, um die Inflation auf einem nachhaltigen Kurs in Richtung 2 Prozent zu halten", sagte er am Vorabend. Am Devisenmarkt zieht der Dollar darauf etwas an, der Euro sinkt knapp unter 1,08 Dollar. Am Anleihemarkt steigen die Renditen ganz leicht.

Schwache deutsche Einzelhandelsumsätze drücken ebenfalls nicht auf die Stimmung. Am Nachmittag könnten die wöchentlichen Daten zum US-Arbeitsmarkt und neue Daten zur Stimmung unter den Einkaufsmanagern in Chicago für Impulse sorgen. Besonders im Blick haben die Akteure aber den PCE-Deflator der US-Konsumausgaben. Er wird aber erst an Karfreitag berichtet, wenn an den Börsen nicht gehandelt wird, ebenso wie am Ostermontag. Das PCE-Preismaß gilt als eines der wichtigsten für die US-Notenbank, zur Gestaltung der Zinspolitik.

An den Börsen in Kopenhagen und Oslo ruht das Geschäft bereits am Donnerstag, in Stockholm wird nur verkürzt gehandelt. Am US-Anleihemarkt endet die Arbeit vorzeitig um 20.00 Uhr MEZ.

Lufthansa nach Einigung mit Bodenpersonal gesucht

Lufthansa liegen 1,3 Prozent fester im Markt. Stützend wirkt die Einigung im Tarifstreit mit dem Bodenpersonal. Deutsche Post fallen um 1,4 Prozent. Die Deutsche Bank hat die Aktien auf "Halten" zurückgestuft. Auf der Gewinnerseite stehen weiter Rüstungswerte. Rheinmetall legen um 1,6 Prozent zu, Renk schnellen um weitere fst 7 Prozent nach oben und Hensoldt tendieren gut behauptet.

Daneben gibt es noch einige Nachzügler bei der Berichtssaison. Bei Jungheinrich (+1,3%) kommt der starke Auftragseingang gut an. Mit schwachen Ausblicken fallen Energiekontor um 9,7 und Basler um 9,5 Prozent. Cancom blickt dagegen optimistisch in die Zukunft, der Kurs steigt um 1,5 Prozent.

Stratec stehen nach Zahlen und Ausblick stark unter Druck und fallen um 10,6 Prozent. "Das ist eine Normalisierung nach dem Covid-Boom", sagt ein Händler mit Blick auf Geschäftsentwicklung und Ausblick.

JD Sports (+10%) liegen sehr fest im Markt nach gt ausgefallenen Geschäftszahlen. Im Sog geht es für Branchentitel wie Adidas und Puma um 0,9 bzw. 0,7 Prozent nach oben.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 5.088,53 +0,1% 6,79 +12,5% Stoxx-50 4.427,09 +0,3% 11,65 +8,2% DAX 18.483,99 +0,0% 6,90 +10,3% MDAX 27.039,43 -0,2% -52,52 -0,4% TecDAX 3.454,67 -0,1% -2,69 +3,5% SDAX 14.300,20 -0,8% -109,93 +2,4% FTSE 7.952,37 +0,3% 20,39 +2,6% CAC 8.219,67 +0,2% 14,86 +9,0% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,32 +0,03 -0,25 US-Zehnjahresrendite 4,22 +0,03 +0,34 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:04 Mi, 17:34 Uhr % YTD EUR/USD 1,0789 -0,2% 1,0817 1,0822 -2,3% EUR/JPY 163,32 -0,2% 163,71 163,81 +5,0% EUR/CHF 0,9771 -0,2% 0,9798 0,9796 +5,3% EUR/GBP 0,8550 -0,2% 0,8568 0,8571 -1,4% USD/JPY 151,39 +0,0% 151,36 151,36 +7,5% GBP/USD 1,2619 +0,0% 1,2624 1,2627 -0,8% USD/CNH (Offshore) 7,2659 +0,1% 7,2539 7,2546 +2,0% Bitcoin BTC/USD 70.647,86 +1,8% 70.291,50 69.076,48 +62,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.209,77 2.191,83 +0,8% +17,94 +7,2% Silber (Spot) 24,56 24,58 -0,1% -0,02 +3,3% Platin (Spot) 900,75 897,82 +0,3% +2,93 -9,2% Kupfer-Future 4,00 4,00 -0,1% -0,00 +2,3% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/gos

(END) Dow Jones Newswires

March 28, 2024 08:06 ET (12:06 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.