Der langwierige Immobilien-Abschwung in China untergräbt die Bilanzen der größten staatlichen Banken des Landes, da ihre faulen Kredite immer weiter ansteigen. Das berichtet Bloomberg. Der Fall der Immobilien-Preise geht unterdessen ungebrochen weiter. China: Immobilien-Krise zeigt sich in Bilanzen der Banken Die Bank of Communications Co. meldete am Mittwoch, dass die Quote der notleidenden Immobilien-Kredite von ...

